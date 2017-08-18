logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

О курортных романах говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 21 августа с 7.20

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 18.08.2017 16:02

О курортных романах говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 21 августа с 7.20Кто-то едет на море отдыхать и загорать, а кто-то — для поиска новых отношений и острых ощущений. Курортный роман. Почему так распространен такой вид взаимоотношений и какова вероятность того, что непродолжительная интрижка закончится крепкими отношениями?

Обсудим в эфире «Стартовой площадки» с кандидатом психологических наук и семейным психотерапевтом Румией Калининой.

Слушайте 21 августа с 7. 20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47
 

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк