О курортных романах говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 21 августа с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.08.2017 16:02

Кто-то едет на море отдыхать и загорать, а кто-то — для поиска новых отношений и острых ощущений. Курортный роман. Почему так распространен такой вид взаимоотношений и какова вероятность того, что непродолжительная интрижка закончится крепкими отношениями?

Обсудим в эфире «Стартовой площадки» с кандидатом психологических наук и семейным психотерапевтом Румией Калининой.

Слушайте 21 августа с 7. 20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47

