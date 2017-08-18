logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 

Останки 227 советских воинов торжественно перезахоронили в Невельском районе

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 18.08.2017 12:21

Сегодня на братском захоронении в деревне Усть-Долыссы Невельского района торжественно перезахоронят останки двухсот двадцати семи советских воинов. Они были подняты в ходе десятой международной молодёжной «Вахты памяти». В этом году в ней приняли участие более двухсот поисковиков из нашего региона, Петербурга, Саратовской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Башкортостана, Татарстана, Латвии и Белоруссии.

Ирина Коваленко, Иван Лопаев

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк