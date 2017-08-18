Останки 227 советских воинов торжественно перезахоронили в Невельском районе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.08.2017 12:21

Сегодня на братском захоронении в деревне Усть-Долыссы Невельского района торжественно перезахоронят останки двухсот двадцати семи советских воинов. Они были подняты в ходе десятой международной молодёжной «Вахты памяти». В этом году в ней приняли участие более двухсот поисковиков из нашего региона, Петербурга, Саратовской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Башкортостана, Татарстана, Латвии и Белоруссии.

Ирина Коваленко, Иван Лопаев