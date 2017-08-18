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Псковские десантники и лётчики примут участие в празднике «Открытое небо - 2017»

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.08.2017 12:19

Он пройдёт завтра в городе Иваново. Сейчас там продолжается подготовка. Задействовать планируют сорок крылатых машин. Юбилейный, пятнадцатый по счёту праздник обещает стать самым масштабным за всю историю проведения. Там будут представлены новейшие образцы военной авиационной техники. Впервые ивановцы увидят десантирование военной техники на многокупольных парашютных системах.

На аэродроме «Северный» уже прошла первая репетиция воздушного парада. Первыми над зрителями пролетят самолёты АН-2, следом – вертолёты МИ-8, самолёты-транспортники и разведчики, крупнейший серийный военно-транспортный самолёт страны «Руслан». Ну а завершит воздушное шоу десантирование техники и личного состава, а также сброс воды, окрашенной в цвета российского триколора и настоящий авиационный салют – отстрел тепловых ловушек.

Надежда Прыгина

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