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В Опочецком районе задержаны подозреваемые в незаконной вырубке леса

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.08.2017 12:16

Граждан Белоруссии задержали сотрудники полиции и Россельхознадзора на месте незаконной вырубки леса. В управление Россельхознадзора поступило обращение из Опочецкого лесничества, о том, что на землях сельхозназначения проводится рубка деревьев. В ходе рейда специалисты обнаружили на одном из участков захламление ветками и сучьями. Сейчас специалисты подсчитывают ущерб.

Арендатор заплатит штраф за невыполнение мер по защите земель от двадцати до пятидесяти тысяч рублей. На втором участке сотрудники ведомства обнаружили самих лесорубов, которые пытались спрятаться в вагончике. Вызволила их оттуда опочецкая полиция, она и установила, что они являются гражданами соседнего государства. Участок площадью три гектара завален порубочными остатками, также пострадало поле, где лесорубами была проложена дорога шириной почти десять метров и с глубиной колеи до двух метров. Кроме того, из-за деятельности лесорубов местные жители лишись подъезда к кладбищу.

Андрей Удалов

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