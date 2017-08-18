Гдовская школа новый учебный год встретит с новым забором

К первому сентября Гдовская школа откроет для своих учеников не только двери, но и калитку нового забора. Вот так выглядел старый: деревянные щиты держались на бетонном основании с кирпичными колоннами. Состояние и внешний вид ограждения вызывал вопросы ещё, минимум, десять лет назад, и только к этому году директору школы удалось добиться выделения полумиллиона рублей из местного бюджета на замену забора.
Он, по задумке директора, должен не только обеспечивать безопасность, но и гармонировать с обликом здания, поэтому от современных вариантов ограждений пришлось отказаться и поставить более классический забор
Регина Кадырова
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Август 2017
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