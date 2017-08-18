logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 

Гдовская школа новый учебный год встретит с новым забором

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 18.08.2017 12:11

К первому сентября Гдовская школа откроет для своих учеников не только двери, но и калитку нового забора. Вот так выглядел старый: деревянные щиты держались на бетонном основании с кирпичными колоннами. Состояние и внешний вид ограждения вызывал вопросы ещё, минимум, десять лет назад, и только к этому году директору школы удалось добиться выделения полумиллиона рублей из местного бюджета на замену забора.

Он, по задумке директора, должен не только обеспечивать безопасность, но и гармонировать с обликом здания, поэтому от современных вариантов ограждений пришлось отказаться и поставить более классический забор

Регина Кадырова

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк