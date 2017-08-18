Суббота в Пскове будет по-летнему жаркой

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.08.2017 12:10

Эта суббота обещает быть по-летнему жаркой - прогнозирует псковский Гидрометцентр. Однако уже в ночь на воскресенье, синоптики ожидают прохождение фронта, что скажется на температуре воздуха. Она пойдёт на спад и будет держаться на отметке +21-23 градуса днём и около +10 ночью.

В целом, по предварительным прогнозам, начало следующей недели будет комфортным, с южным ветром и кратковременными дождями.

Ольга Волкова