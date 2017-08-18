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«Варлаамский угол» в Пскове отреставрируют к 2019 году

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.08.2017 11:53

Одна из главных видовых точек древнего Пскова, так называемый "варлаамский угол" к 2019 году будет приведена в порядок. Началась реализация проекта Министерства культуры РФ и Всемирного банка «Развитие» под названием "Сохранение культурного наследия в России". В этом проекте Псковская область участвует с несколькими объектами.

В этом году подписаны контракты по началу работ на палатах Постниковых, известных еще как здание "мешки" и на Варлаамской башне. Рядом с Варлаамской башней будет отреставрирован участок крепостной стены, а так же башни Плоская и Высокая. После завершения работ Варлаамская башня предстанет в несколько в ином виде. Будет воссоздан исторический архитектурный объем этой крепости, проведены работы по музеефикации археологических остатков более древней башни, благоустройство окружающей территории, установлена подсветка и информационные щиты. Планируется, что башни Высокая и Плоская будут открыты для осмотра туристами, появится доступ для подъема на стену, в боевые ходы. Проект направлен на развитие Псковского музея-заповедника и его деятельности.

Марина Михайлова

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