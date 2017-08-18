Гости из Нидерландов рассказали в Центре лечебной педагогики об игре бочче

Мастер-класс по игре в бочче провел тренер из Нидерландов в Псковском Центре лечебной педагогики. Игра бочче - это Паралимпийский вид спорта. Цель состязания - бросить мяч как можно точнее в цель. Том Ланген, тренер нидерландской футбольной сборной людей с ДЦП, считает бочче хорошим инструментом для интеграции инвалидов.
Это даёт им дополнительную возможность общаться и реализовать себя. Кроме того, этот вид спорта развивает не только физические, но и умственные способности человека. Голландские гости предложили псковичам создать свой клуб по бочче для людей с инвалидностью и уже в ближайшем будущем провести международный турнир с участием команд из Пскова, Германии и Нидерландов.
Виктория Писукова
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Август 2017
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