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Трудоустройство или подкуп чистой воды? Избирком рассматривает жалобу кандидата в депутаты Псковской Гордумы

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.08.2017 21:54

Территориальная избирательная комиссия Пскова рассмотрела сегодня жалобу кандидата в депутаты Псковской Городской Думы шестого созыва Ивана Цецерского на подкуп избирателей со стороны "Справедливой России". По его информации, кандидаты-эсеры обещают избирателям вознаграждение за голос в пользу своего кандидата. В качестве доказательств, Цецерский предъявил в Избирком попавшие в его руки документы.

Правовую оценку действий кандидата Олега Брячака дадут правоохранительные органы. Все материалы уже направлены в УМВД. Свою оценку фактам даст и прокуратура Псковской области.
Во время избирательной кампании закон запрещает кандидату или его штабу оказывать населению какие-либо услуги, дарить подарки, отдавать вещи безвозмездно или заниматься какой-либо благотворительной деятельностью. Однако некоторые предприимчивые кандидаты все-таки умудряются находить лазейки в законе. Одна из них - замаскированный подкуп в виде заключения договора с так называемыми новыми агитаторами.
И эта избирательная кампания не стала исключением. На телефоны горячей линии избиркома только за первые четыре часа работы поступило пятнадцать звонков с рассказами о том, что агитаторы предлагают деньги в обмен на голос. Эту тему активно обсуждают в соцсетях.
Облизбирком предупреждает, легкие деньги могут обернуться большими проблемами. Ведь за участие в незаконных схемах людям грозит административное и уголовное наказание.
Непосредственных организаторов и заказчиков такого способа "трудоустроить" граждан теперь будет устанавливать следствие.

Светлана Константинова, Юрий Ильин

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