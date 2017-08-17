Трудоустройство или подкуп чистой воды? Избирком рассматривает жалобу кандидата в депутаты Псковской Гордумы

Территориальная избирательная комиссия Пскова рассмотрела сегодня жалобу кандидата в депутаты Псковской Городской Думы шестого созыва Ивана Цецерского на подкуп избирателей со стороны "Справедливой России". По его информации, кандидаты-эсеры обещают избирателям вознаграждение за голос в пользу своего кандидата. В качестве доказательств, Цецерский предъявил в Избирком попавшие в его руки документы.
Правовую оценку действий кандидата Олега Брячака дадут правоохранительные органы. Все материалы уже направлены в УМВД. Свою оценку фактам даст и прокуратура Псковской области.
Во время избирательной кампании закон запрещает кандидату или его штабу оказывать населению какие-либо услуги, дарить подарки, отдавать вещи безвозмездно или заниматься какой-либо благотворительной деятельностью. Однако некоторые предприимчивые кандидаты все-таки умудряются находить лазейки в законе. Одна из них - замаскированный подкуп в виде заключения договора с так называемыми новыми агитаторами.
И эта избирательная кампания не стала исключением. На телефоны горячей линии избиркома только за первые четыре часа работы поступило пятнадцать звонков с рассказами о том, что агитаторы предлагают деньги в обмен на голос. Эту тему активно обсуждают в соцсетях.
Облизбирком предупреждает, легкие деньги могут обернуться большими проблемами. Ведь за участие в незаконных схемах людям грозит административное и уголовное наказание.
Непосредственных организаторов и заказчиков такого способа "трудоустроить" граждан теперь будет устанавливать следствие.
Светлана Константинова, Юрий Ильин
|
Август 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3