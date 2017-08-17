О Русском географическом обществе говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 18 августа с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.08.2017 18:04

18 августа 1845 года высочайшим повелением Николая I в России было создано Географическое общество. Почему этот проект за давностью лет не потерял своей актуальности? Какие проблемы сегодня это общество решает на нашем, региональном уровне?

Вопросов много, и мы зададим их утреннему гостю программы «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» – председателю Псковского регионального отделения Русского географического общества, заведующему кафедрой географии в ПсковГУ Александру Слинчаку.

Слушайте 18 августа с 7. 20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47.

