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О Русском географическом обществе говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 18 августа с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.08.2017 18:04

О Русском географическом обществе говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 18 августа с 7.2018 августа 1845 года высочайшим повелением Николая I в России было создано Географическое общество. Почему этот проект за давностью лет не потерял своей актуальности? Какие проблемы сегодня это общество решает на нашем, региональном уровне?

Вопросов много, и мы зададим их утреннему гостю программы «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» – председателю Псковского регионального отделения Русского географического общества, заведующему кафедрой географии в ПсковГУ Александру Слинчаку.

Слушайте 18 августа с 7. 20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47.
 

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