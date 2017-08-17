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Спектакль в ночном клубе, хип-хоп и лекции на улицах: Довлатовский фестиваль расширяет границы

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.08.2017 19:48

Довлатовский фестиваль "Заповедник" расширяет границы. Помимо уже традиционных мероприятий организаторы подготовили немало сюрпризов для псковичей. Рассказал продюсер фестиваля Дмитрий Месхиев.

В этом году выставки, лекции, спектакли и кинопоказы пройдут не только на привычных площадках: в Пушкинском театре, БКЗ Филармонии и музее Довлатова в Пушкинских Горах, но и в самых неожиданных местах. Например, выставка в здании псковского вокзала или спектакль в одном из ночных клубов города. Если подробнее остановится на театральных постановках, то жанры также будут самые разные. Это спектакль-прогулка и спектакль-квартирник. Причём оба слова следует понимать в буквальном смысле. Фестиваль выходит и на улицы города. Так псковичи смогут посетить баннерную фотовыставку, послушать лекцию, тоже прямо на улице, и даже побывать на концерте известных хип-хоп исполнителей.

Дина Перевозчикова

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