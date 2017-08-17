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Жалобу на подкуп избирателей партией «Справедливая Россия» рассмотрят правоохранительные органы

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.08.2017 17:29

Разбирательством жалобы на подкуп избирателей со стороны "Справедливой России" теперь займутся правоохранительные органы. Такое постановление вынесла сегодня Территориальная избирательная комиссия Пскова. Напомним, в ТИК жалобу направил кандидат в депутаты Псковской Городской Думы шестого созыва Иван Цецерский.

По его информации, "кандидаты "Справедливой России" обещают избирателям вознаграждение в зависимости от итогов голосования. В качестве доказательств, Цецерский предъявил в избирком попавшие в его руки документы. В их числе, договор оказания услуг, а также инструкция по разговору с так называемым, новым "агитатором".

Светлана Константинова

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