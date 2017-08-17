Жалобу на подкуп избирателей партией «Справедливая Россия» рассмотрят правоохранительные органы

Разбирательством жалобы на подкуп избирателей со стороны "Справедливой России" теперь займутся правоохранительные органы. Такое постановление вынесла сегодня Территориальная избирательная комиссия Пскова. Напомним, в ТИК жалобу направил кандидат в депутаты Псковской Городской Думы шестого созыва Иван Цецерский.
По его информации, "кандидаты "Справедливой России" обещают избирателям вознаграждение в зависимости от итогов голосования. В качестве доказательств, Цецерский предъявил в избирком попавшие в его руки документы. В их числе, договор оказания услуг, а также инструкция по разговору с так называемым, новым "агитатором".
Светлана Константинова
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