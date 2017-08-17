Псковский мусор предлагают перерабатывать по новой технологии

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.08.2017 17:25

Псковской области предлагают приобрести технологию переработки мусора, которую сейчас тестируют в Китае. Об этом на заседании рабочей группы по вопросам размещения бытовых отходов рассказал представитель компании, которая может стать продавцом этой технологии. Завод высокотемпературной обработки может перерабатывать любые виды отходов, кроме радиоактивных.

При этом в атмосферу не производится вредных выбросов. После переработки остается лишь газ, тепло, камень и металл, которые при реализации могут приносить прибыль по четыреста миллионов рублей в год. Замгубернатора попросил специалистов просчитать экономику вопроса, в том числе затраты потенциального инвестора на сертификацию технологии в России. Напомним, в области завершается работа над дорожной картой по переходу на новую систему обращения с ТБО. В следующем году планируется заключить договор с фирмой, которая выступит региональным оператором и будет работать с населением по новой схеме утилизации отходов. Предполагается, что коснется она не только жителей городов, но и сёл.

Андрей Удалов