Открытие часовни имени Александра Невского состоялось в Гдовском районе

В Гдовском районе сегодня открыли новую часовню имени святого Александра Невского. Она расположилась в «Роще памяти» - это мемориальный комплекс на месте старого аэродрома. В годы Великой Отечественной войны здесь и поблизости, на побережье, велись кровопролитные бои. Решение о строительстве часовни озвучили местные общественники в прошлом году, тогда же начали собирать деньги на строительство.
Собрали не так уж и много - около сорока тысяч, возвести часовню смогли благодаря пожертвованным стройматериалам. Добавлю, сбор средств пока не остановлен, в часовне нужно окончательно подшить карниз кровли и добавить несколько декоративных элементов.
Регина Кадырова
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Август 2017
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