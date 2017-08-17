logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

Открытие часовни имени Александра Невского состоялось в Гдовском районе

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 17.08.2017 17:13

В Гдовском районе сегодня открыли новую часовню имени святого Александра Невского. Она расположилась в «Роще памяти» - это мемориальный комплекс на месте старого аэродрома. В годы Великой Отечественной войны здесь и поблизости, на побережье, велись кровопролитные бои. Решение о строительстве часовни озвучили местные общественники в прошлом году, тогда же начали собирать деньги на строительство.

Собрали не так уж и много - около сорока тысяч, возвести часовню смогли благодаря пожертвованным стройматериалам. Добавлю, сбор средств пока не остановлен, в часовне нужно окончательно подшить карниз кровли и добавить несколько декоративных элементов.

Регина Кадырова

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк