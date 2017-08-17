Открытие часовни имени Александра Невского состоялось в Гдовском районе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.08.2017 17:13

В Гдовском районе сегодня открыли новую часовню имени святого Александра Невского. Она расположилась в «Роще памяти» - это мемориальный комплекс на месте старого аэродрома. В годы Великой Отечественной войны здесь и поблизости, на побережье, велись кровопролитные бои. Решение о строительстве часовни озвучили местные общественники в прошлом году, тогда же начали собирать деньги на строительство.

Собрали не так уж и много - около сорока тысяч, возвести часовню смогли благодаря пожертвованным стройматериалам. Добавлю, сбор средств пока не остановлен, в часовне нужно окончательно подшить карниз кровли и добавить несколько декоративных элементов.

Регина Кадырова