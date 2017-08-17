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Жалобу Ивана Цецерского в избирком обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 17 августа, в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.08.2017 16:52

Жалобу Ивана Цецерского в избирком обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 17 августа, в 18.10Сегодня территориальная избирательная комиссия Пскова провела заседание, на котором была рассмотрена жалоба главы Пскова Ивана Цецерского на действия кандидатов от «Справедливой России». По информации Ивана Цецерского, кандидаты от этой партии замешаны в подкупе избирателей. Во что вылилась эта история, и какое решение приняла территориальная избирательная комиссия расскажем в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (17 августа) в 18.10 на «Радио России-Псков».
 

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