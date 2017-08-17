logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

Нечистая работа: лужи и ямы на одной из улиц Пскова засыпали грязью

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 17.08.2017 12:47

Такой ремонт нам не нужен – так отреагировали жители улицы Николая Васильева в Пскове на дорожные работы у дома №71. Их люди добивались три года. Когда же, наконец, дождались обещанного и сами были не рады. Ямы и лужи на дороге засыпали ни чем иным, как грязью обыкновенной.

Материала не пожалели. Выгрузили аж две машины. Оценить качество работ местные жители пригласили представителей городских властей. Те, по словам людей, назвали произошедшее недоразумением и обещали исправить его в ближайшее время, как только позволит погода.

Надежда Прыгина

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк