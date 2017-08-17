Нечистая работа: лужи и ямы на одной из улиц Пскова засыпали грязью

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.08.2017 12:47

Такой ремонт нам не нужен – так отреагировали жители улицы Николая Васильева в Пскове на дорожные работы у дома №71. Их люди добивались три года. Когда же, наконец, дождались обещанного и сами были не рады. Ямы и лужи на дороге засыпали ни чем иным, как грязью обыкновенной.

Материала не пожалели. Выгрузили аж две машины. Оценить качество работ местные жители пригласили представителей городских властей. Те, по словам людей, назвали произошедшее недоразумением и обещали исправить его в ближайшее время, как только позволит погода.

Надежда Прыгина