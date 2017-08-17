Три автомобиля повредило дерево, упавшее на улице Гражданской в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.08.2017 12:44

В Пскове устанавливают причины падения дерева на улице Гражданской. Здесь проводятся ремонтные работы и по словам очевидцев, корни дерева были повреждены рабочими. Упавший ствол повредил три автомобиля. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Свои извинения автовладельцам принесло Управление городского хозяйства. Все повреждения были зафиксированы сотрудниками ГИБДД. Сейчас устанавливается ущерб и лица, виновные в падении дерева.

Кирилл Радион