Соседи пытаются отсудить у пенсионерки ее единственный участок земли

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.08.2017 12:42

Псковичка жалуется, что соседи пытаются отнять у нее единственный земельный участок с фундаментом. Изъять землю предлагается в счет погашения долга за моральный и материальный ущерб от взрыва бытового газа в частном доме на две семьи. При этом женщина-пенсионерка в результате взрыва сама полностью лишилась дома, потеряла мужа и теперь вынуждена жить в аварийном жилье.

Это все, что осталось от дома, в котором жила Галина Винярская со своим мужем. Через стенку от них – другая семья. Несколько лет назад на половине Галины и ее супруга произошел взрыва бытового газа. Пострадали обе семьи – имущество сгорело. Галина Винярская спустя какое-то время потеряла и мужа. Он был неизлечимо болен, практически не вставал с постели, а во время пожара еще и получил ожоги. Как только Галина унаследовала участок земли и пепелище, соседи обвинили в умышленном подрыве газа ее мужа – якобы он свел счеты с жизнью. Правда эксперты эту версию опровергли: он сам технически не смог бы это сделать. Тем не менее соседи потребовали от Галины возмещения ущерба – почти полмиллиона рублей или отдать землю. Судебные приставы уже начали удерживать деньги с пенсии Галины в счет погашения долга. На время женщина получила муниципальное жилье в общежитии. Соседи же отстроили себе новый дом, правда незаконно прихватив несколько десятков квадратов чужой земли – к такому выводу пришла экспертиза. Соседей во время визита нашей съемочной группы дома не оказалось. Их официальный представитель в суде в телефонном разговоре заявила, что они намерены добиваться выплаты долгов и забрать себе земельный участок официально, в счет уплаты долга. В сентябре судебные тяжбы бывших соседей продолжатся.

Андрей Удалов, Кирилл Мосин