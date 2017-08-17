Задать вопросы участковому смогли псковичи в Детском парке

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.08.2017 12:37

Задать вопросы и пожаловаться участковому смогли псковичи прямо в центре города. В Детском парке прошла традиционная акция. Прохожим раздавали буклеты о профилактике правонарушений. Люди охотно обращались к полицейским за помощью, и даже предлагали свою. Эта девушка вызвалась быть понятой во время рейда по незаконной продаже алкоголя.

Но чаще всего люди всё же обращались к участковым со своими проблемами, в основном бытового характера.

Ольга Волкова