Материальную поддержку от фонда «Земляки» получили жители Великих Лук

С просьбой помочь в организацию обратилась Любовь Гладышева. После пожара она пытается восстановить дом, жить ей негде. А Людмила Охлопкова теперь сможет купить дорогостоящие медицинские препараты. Лекарства потребовались срочно. Одинокую женщину выручил фонд «Земляки».
Фонд «Земляки» помогает жителям Псковской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Информация о проекте есть на сайте движения «Свое». Организация создана по инициативе Александра Козловского, который перечисляет туда половину своей зарплаты в Госдуме.
Лариса Чурикова
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Август 2017
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