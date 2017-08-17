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Материальную поддержку от фонда «Земляки» получили жители Великих Лук

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.08.2017 12:34

С просьбой помочь в организацию обратилась Любовь Гладышева. После пожара она пытается восстановить дом, жить ей негде. А Людмила Охлопкова теперь сможет купить дорогостоящие медицинские препараты. Лекарства потребовались срочно. Одинокую женщину выручил фонд «Земляки».

Фонд «Земляки» помогает жителям Псковской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Информация о проекте есть на сайте движения «Свое». Организация создана по инициативе Александра Козловского, который перечисляет туда половину своей зарплаты в Госдуме.

Лариса Чурикова

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