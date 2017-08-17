В Великих Луках проходит благотворительная акция «Соберем ребенка в школу»

В Великих Луках малообеспеченным семьям помогают собрать детей в первый класс. На юге области проходит благотворительная акция «Соберём ребёнка в школу». Уже много лет её поддерживают жители города, промышленники, депутаты Великолукской Гордумы от фракции «Единая Россия».
К началу учебного года будет укомплектовано 100 рюкзаков со школьными принадлежностями. Акция продлится до 25 августа. На призыв о помощи могут откликнуться все желающие.
Лариса Чурикова
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Август 2017
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