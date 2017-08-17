Маленькие дети Сережа и Лера мечтают о родителях с большим сердцем

Еще два героя нашей рубрики "Хочу домой" ищут родителей. Лерочка - ей десять лет, но из-за особенностей развития девочка не разговаривает. Однако педагоги уверены, что благодаря ласковым словам будущих мамы и папы Лера начнет развиваться еще быстрее, и речевая активность появится. И Сережа. У него тоже есть проблемы с речью, но своей активностью он утомит любого.
Вот так Лера встречает всех гостей. Свою радость пока может выразить только своим особым танцем. Лере десять лет, но она пока не разговаривает, хотя учится в школе. Любит рисовать и рассматривать журналы. Но самое любимое занятие маленькой непоседы - качаться на ручках. Ради этого даже с чужими быстро найдет общий язык. Лера выросла, а вот любимая забава так и осталась, поэтому, смеются воспитатели, будущие родители Леры непременно должны быть физически сильными, чтобы радовать дочку. У Леры большие перспективы. Она активно развивается, и педагоги уверены, что в скором времени начнет говорить. Но, конечно надеются, что свои первые слова девочка скажет будущим маме и папе.
А это Сережа. Ему в активности равных нет. В детском доме, где сейчас живет мальчик, его как только не называют: юла, батарейка, непоседа.
Воспитатели говорят: Сереже в новой семье обязательно нужны братья и сестры, любит играть с большой компанией. А мечты у Сережи о своем собственном доме, где всё будет очень большое: большой шкаф, большой телевизор, большой диван. И мама с папой с большой душой, для Сережи это значит, что они будут разрешать приглашать в гости друзей.
Дина Перевозчикова, Александр Калинин
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