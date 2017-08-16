Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.08.2017 18:59

В эту субботу страна отмечала День Военно-воздушных сил. ВВС - важнейшая составная часть Вооружённых сил России. Летчики готовы в любой ситуации встать на защиту страны с воздуха, а на земле их всегда будет ждать семья: жена и дети , для которых редкие дни, проведенные вместе - всегда праздник. В программе "Образ жизни" - о трудовых буднях псковской авиации и о тех, кто обеспечивает нашим летчикам надёжный тыл.

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