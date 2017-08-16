О профессии участкового инспектора говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 17 августа с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.08.2017 18:36

Участковый инспектор. Все тонкости этой незаметной, но очень важной работы выясним в эфире «Стартовой площадки». Гость студии - начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН Сергей Ащеулов.

Слушайте 17 августа с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47.