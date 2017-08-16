Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.08.2017 17:47

Три тысячи тонн санкционных продуктов выявила Псковская таможня в этом году. Большая часть уже уничтожена. Чаще всего перевозили санкционные яблоки из Польши. Предприимчивые производители из стран Европейского союза свой товар сопровождали липовой документацией, где указывались такие страны-производители как Африка и Ближний Восток.

К примеру, клубника из Сомали, яблоки из Бенина. А многие перевозчики даже не утруждали себя отклеить от тех же яблок этикетки с надписью "Голден. Польша". Как не допустить перемещение и оборот санкционных товаров - обсуждали сегодня представители федеральной таможенной службы. Таможенники совместно с пограничниками, сотрудниками Россельхознадзора, ветеринарии, транспортной прокуратуры и региональной властью в Пскове разрабатывают механизм предотвращения такого рода преступлений. Также на совещании затронули проблему картельного сговора отдельных преступных группировок, для которых санкционные продукты стали криминальным бизнесом. Чтобы перевозчикам "санкционки" было экономически не выгодно заниматься транспортировкой нелегальной продукции, нужно чтобы наказания за подобные преступления были жёстче. Федеральные органы на совещании предложили создать законодательную инициативу о более эффективном механизме противодействия.

Алина Чабан