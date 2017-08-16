О выступлении Андрея Турчака на совещании в Калининграде говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 16 августа, в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.08.2017 17:33

Губернатор Псковской области Андрей Турчак сегодня принял участие в совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры в Северо-Западном федеральном округе. Встреча состоялась в Калининграде под руководством президента Владимира Путина.

О том, что обсуждали на совещании, какие предложения были рассмотрены и как оценили выступление Андрея Турчака на самом высоком уровне расскажем в программе "Постфактум".

Слушайте сегодня (16 августа) в 18.10 на «Радио России-Псков».