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Глава Пскова подал жалобу в избирательную комиссию на руководителя псковских эсеров

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.08.2017 17:30

Иван Цецерский утверждает: Олег Брячак пытается купить голоса избирателей на грядущих выборах. Эту информацию он подтвердил документами, среди которых договор об оказании услуг и инструкции по работе с новыми агитаторами. Сейчас эти документы пополнили папку с заявлениями по похожим поводам от разных кандидатов.

Всех их в территориальной избирательной комиссии рассмотрят завтра на заседании ТИК.

Регины Кадырова

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