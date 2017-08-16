Глава Пскова подал жалобу в избирательную комиссию на руководителя псковских эсеров

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.08.2017 17:30

Иван Цецерский утверждает: Олег Брячак пытается купить голоса избирателей на грядущих выборах. Эту информацию он подтвердил документами, среди которых договор об оказании услуг и инструкции по работе с новыми агитаторами. Сейчас эти документы пополнили папку с заявлениями по похожим поводам от разных кандидатов.

Всех их в территориальной избирательной комиссии рассмотрят завтра на заседании ТИК.

Регины Кадырова