Улучшить качество услуг в интернатах для престарелых и инвалидов поможет общественная организация «Старость в радость»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.08.2017 17:27

Руководитель Всероссийского благотворительного фонда Елизавета Олескина и первый заместитель губернатора Вера Емельянова подписали сегодня в Великих Луках договор о сотрудничестве. Пилотный проект, который предусматривает системную помощь пожилым людям, с этого момента стартовал официально. Но на деле реализуется не первый год.

Уже обозначены конкретные пункты, по которым будут работать учреждения соцзащиты и общественники. В Великолукском доме-интернате, где проживает 370 человек, есть задумки по благоустройству и ремонту. Планируют расширить волонтёрское движение.

Лариса Чурикова