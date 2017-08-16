Улучшить качество услуг в интернатах для престарелых и инвалидов поможет общественная организация «Старость в радость»

Руководитель Всероссийского благотворительного фонда Елизавета Олескина и первый заместитель губернатора Вера Емельянова подписали сегодня в Великих Луках договор о сотрудничестве. Пилотный проект, который предусматривает системную помощь пожилым людям, с этого момента стартовал официально. Но на деле реализуется не первый год.
Уже обозначены конкретные пункты, по которым будут работать учреждения соцзащиты и общественники. В Великолукском доме-интернате, где проживает 370 человек, есть задумки по благоустройству и ремонту. Планируют расширить волонтёрское движение.
Лариса Чурикова
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Август 2017
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