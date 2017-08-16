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Возить грузы из Калининграда через Великие Луки предложил Андрей Турчак на совещании с президентом

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.08.2017 14:58

Предложение по развитию транспортной логистики Северо-Запада России внёс сегодня Андрей Турчак на совещании с Владимиром Путиным в Калининграде. На встрече, посвящённой развитию дорожной инфраструктуры, присутствовали руководители профильных министерств и главы регионов.

В ходе своего выступления губернатор Псковской области предложил включить Великие Луки в основной маршрут перевозки грузов из морских портов Калининграда в Москву. По мнению Андрея Турчака, такой путь будет экономически эффективен, в том числе потому, что Псков и Калининград соединены единым типом железнодорожной колеи. Ещё одно предложение, озвученное губернатором Псковской области, - организовать железнодорожное движение грузов на юг по территории России на маршруте «Усть-Луга — Тамань» через Псковскую область. Это, с одной стороны, даст возможность быстрой переброски грузов с Балтийского до Чёрного моря, а, с другой стороны, даст импульс для развития городов Сланцы, Гдов и Псков.

Виктория Писукова

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