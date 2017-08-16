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Главное – безопасность: псковские школы проходят проверку перед началом учебного года

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.08.2017 14:52

Псковские школы проходят проверку к началу учебного года. Сегодня сотрудники МЧС, вневедомственной охраны и Роспотребнадзора осмотрели "Псковский технический лицей". Основное, на что обращают внимание проверяющие - соблюдение норм безопасности.

Дверь на задвижке и никаких замков и ключей. Ведь именно свободный выход, объясняет пожарный инспектор, позволяет в случае возгорания быстро покинуть здание. В "Псковском техническом лицее" сегодня проверяли всё: и документацию, и наличие противопожарных средств. В этом учебном заведении, говорят сотрудники МЧС, нарушений противопожарной безопасности нет. К началу учебного года лицей готов практически полностью. Более половины школ города сотрудники МЧС, а также вневедомственной охраны и Роспотребнадзора уже проверили. Вместе с представителями общественных организаций и городского управления образования. Завершить проверку комиссия планирует до конца этой недели.

Светлана Константинова, Юрий Ильин

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