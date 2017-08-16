Главное – безопасность: псковские школы проходят проверку перед началом учебного года

Псковские школы проходят проверку к началу учебного года. Сегодня сотрудники МЧС, вневедомственной охраны и Роспотребнадзора осмотрели "Псковский технический лицей". Основное, на что обращают внимание проверяющие - соблюдение норм безопасности.
Дверь на задвижке и никаких замков и ключей. Ведь именно свободный выход, объясняет пожарный инспектор, позволяет в случае возгорания быстро покинуть здание. В "Псковском техническом лицее" сегодня проверяли всё: и документацию, и наличие противопожарных средств. В этом учебном заведении, говорят сотрудники МЧС, нарушений противопожарной безопасности нет. К началу учебного года лицей готов практически полностью. Более половины школ города сотрудники МЧС, а также вневедомственной охраны и Роспотребнадзора уже проверили. Вместе с представителями общественных организаций и городского управления образования. Завершить проверку комиссия планирует до конца этой недели.
Светлана Константинова, Юрий Ильин
|
Август 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3