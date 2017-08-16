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Псковичи могут бесплатно привиться от гриппа в любой из псковских поликлиник

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.08.2017 14:49

Псковичи могут бесплатно привиться от гриппа в любой псковской поликлинике, вне зависимости от прописки. Об этом «Вестям» рассказала главный врач Галина Невалённая. Вакцинация проходит в каждом отделении, кроме этого врачи по звонку выезжают на дом к пациентам, которые не могут передвигаться и по заявкам от организаций прививают людей прямо на работе.

Человеку вводят препарат "Совигрипп", это так называемая очищенная вакцина, в ней нет ослабленных вирусов - только белки микроорганизмов, это более безопасный состав, однако, им нельзя прививаться людям с острой аллергией на куриный белок. Также от прививки стоит воздержаться женщинам на последних сроках беременности, больным людям, или тем, кто переболел недавно. Возрастных ограничений - нет. Главное, говорят врачи, после прививки нужно посидеть в больнице полчасика, и в следующие два-три дня не перенапрягаться. А если вакцина вызовет слабые признаки гриппа - можно немного помочь организму, принимая интерфероны в профилактической дозе.

Регина Кадырова

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