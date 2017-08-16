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В псковские поликлиники поступило 175 тысяч вакцин против гриппа для взрослых

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.08.2017 11:31

В псковские поликлиники поступило 175 тысяч вакцин против гриппа для взрослых. В ближайшее время ожидается препарат для вакцинации детей. Как отметили в региональном комитете по здравоохранению, вакцина в этом году поступила как никогда рано, и это позволит раньше начать профилактические мероприятия. Тем более, сделать прививку сейчас – самое подходящее время.

После лета организм человека окреп и легче переносит возможные осложнения. Привиться от гриппа можно совершенно бесплатно, в любой поликлинике.

Кирилл Радион

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