Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.08.2017 11:31

В псковские поликлиники поступило 175 тысяч вакцин против гриппа для взрослых. В ближайшее время ожидается препарат для вакцинации детей. Как отметили в региональном комитете по здравоохранению, вакцина в этом году поступила как никогда рано, и это позволит раньше начать профилактические мероприятия. Тем более, сделать прививку сейчас – самое подходящее время.

После лета организм человека окреп и легче переносит возможные осложнения. Привиться от гриппа можно совершенно бесплатно, в любой поликлинике.

Кирилл Радион