Более 35 миллионов рублей получат школы и детские сады Пскова на текущий ремонт

Более 35 миллионов рублей в этом году выделили школам и детским садам Пскова для текущего ремонта. Об этом рассказал «Вестям» глава города Иван Цецерский. Он вместе со специальной комиссией проверил, готовы ли учебные заведения к новому году. Один из главных критериев приёмки школ и детских садов – безопасность. Поэтому 27 образовательных учреждений получили из муниципального бюджета средства для замены старых окон на стеклопакеты.
Регина Кадырова
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Август 2017
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