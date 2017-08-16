Более 35 миллионов рублей получат школы и детские сады Пскова на текущий ремонт

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.08.2017 11:09

Более 35 миллионов рублей в этом году выделили школам и детским садам Пскова для текущего ремонта. Об этом рассказал «Вестям» глава города Иван Цецерский. Он вместе со специальной комиссией проверил, готовы ли учебные заведения к новому году. Один из главных критериев приёмки школ и детских садов – безопасность. Поэтому 27 образовательных учреждений получили из муниципального бюджета средства для замены старых окон на стеклопакеты.

Регина Кадырова