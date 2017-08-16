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На улице Народной начали ремонт осыпающейся подпорной стены

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.08.2017 11:05

На улице Народной стартовали работы по благоустройству и укреплению подпорной стены. Уже несколько лет жители окружающих домов обращались в администрацию Пскова с просьбой отремонтировать осыпающуюся стену. Этим летом был разыгран конкурс на капитальный ремонт стоимостью почти полмиллиона рублей, источник финансирования – городской бюджет.

Сейчас подрядчик уже установил опалубку и сделал армирование. После заливки бетоном стену облицуют, а площадку наверху благоустроят и озеленят. Работы планируется закончить в конце следующей недели.

Андрей Удалов

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