На улице Народной начали ремонт осыпающейся подпорной стены

На улице Народной стартовали работы по благоустройству и укреплению подпорной стены. Уже несколько лет жители окружающих домов обращались в администрацию Пскова с просьбой отремонтировать осыпающуюся стену. Этим летом был разыгран конкурс на капитальный ремонт стоимостью почти полмиллиона рублей, источник финансирования – городской бюджет.
Сейчас подрядчик уже установил опалубку и сделал армирование. После заливки бетоном стену облицуют, а площадку наверху благоустроят и озеленят. Работы планируется закончить в конце следующей недели.
Андрей Удалов
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Август 2017
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