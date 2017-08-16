На улице Народной начали ремонт осыпающейся подпорной стены

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.08.2017 11:05

На улице Народной стартовали работы по благоустройству и укреплению подпорной стены. Уже несколько лет жители окружающих домов обращались в администрацию Пскова с просьбой отремонтировать осыпающуюся стену. Этим летом был разыгран конкурс на капитальный ремонт стоимостью почти полмиллиона рублей, источник финансирования – городской бюджет.

Сейчас подрядчик уже установил опалубку и сделал армирование. После заливки бетоном стену облицуют, а площадку наверху благоустроят и озеленят. Работы планируется закончить в конце следующей недели.

Андрей Удалов