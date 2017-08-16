В Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря началась реставрация

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.08.2017 10:29

В Мирожском монастыре начались реставрационные работы. Обнаруженную еще в прошлом году оригинальную кладку и декоративные фрагменты на оконных и дверных откосах реставраторы планируют укрепить и, где это возможно, восполнить.

Новые фрагменты фресок XX века обнаружили еще в прошлом году, когда решили заменить в храме оконные и дверные проемы. Именно здесь, под толстым слоем штукатурки, реставраторов и поджидали новые открытия. Деревянные колоды с круглыми отверстиями вместо оконных рам. Именно такими окончины, рассказывают, и были в XII столетии. Стекло тоже круглое. Заменить его могли и слюдой, и даже бычьим пузырем. Таких оконных проемов в храме несколько. И каждый интересен по-своему. В одном сохранились остатки той самой деревянной опалубки. В другом – домонгольский кирпич и даже фрагменты живописного декора. Таисия Круглова: «Все откосы окон сохраняют древнюю штукатурку. Вот вы видите здесь видна кладка, даже фрагменты разгранки читаются. Все это сохранилось до нашего времени на всю глубину вот этого окна. Поэтому все, что мы открываем, это должно быть зафиксировано, должно быть сохранено, чтобы не было ущерба, не было утрат». Фрески XV-XVI веков обнаружили в южном дверном портале. Хотя в древнем храме на этом месте входа не было. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря - первый в этом году объект реставрации по федеральной целевой программе "Культура России". Туристов из других городов здесь, как всегда, много. На очереди – восемь окон в барабане и три в алтарной части храма. К концу октября реставраторы планируют эти работы завершить.

Светлана Константинова, Денис Алексеев