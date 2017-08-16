Увлекательный экотуризм: Полистовский заповедник приглашает в гости

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.08.2017 09:53

Увидеть медвежий след, пройти по болоту и узнать о редких растениях можно в Полистовском заповеднике. Сегодня здесь готовы предложить несколько маршрутов для экологического туризма.

Гриб чага - первый экспонат на этой экскурсионной тропе. Здесь научные сотрудники рассказывают о его целебных свойствах. Их описал еще Авиценна, а уже в новое время один из исследователей заметил, что пьющие отвар чаги люди менее подвержены онкологическим заболеваниям. Чага - гриб-паразит. Он селится в трещинах на дереве и за несколько лет полностью разрушает ствол. Такие небольшие рассказы ждут туристов на каждой остановке четырехкилометрового маршрута. Вот морозные трещины на дереве, вот редкие растения, а вот - медвежья метка - ободранное дерево. Группа сразу начинает оглядываться, но экскурсовод успокаивает - в заповеднике встреча с медведем - редкость. Этот маршрут - Плавницкое болото - визитная карточка Полистовского заповедника. Он был образован, чтобы охранять уникальную болотную экосистему. Поэтому на тропе можно встретить все виды болот - низинное, переходное и верховое. Во время путешествия туристы могут выпить чистой воды из болота - ее фильтрует мох сфагнум, полюбоваться на бескрайние топи и попробовать клюквы. Туризм в Полистовском заповеднике - явление относительно новое. Он начал развиваться в двухтысячные годы. Сейчас здесь готовы не только провести туристов по экологическим тропам, но и поселить в гостевом доме, и угостить местной кухней, рецепты которой собраны у старожилов. Сейчас в заповедник приезжают и школьники, и молодежь, и пожилые пары. Больше всего гостей из Петербурга и Москвы. В августе здесь готовятся к осеннему нашествию туристов - они приезжают на так называемые клюквенные туры. Не только познакомиться с природой, но и сделать запасы на зиму.

Иван Павлов, Сергей Дьяков