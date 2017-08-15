Президент поручил разобраться с проблемами землепользования в Псковской области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.08.2017 22:47

Вопросы жителей Псковской области, присланные на прямую линию президента, должны решить в кратчайшие сроки. Заявил сегодня на заседании областной администрации Андрей Турчак. Накануне состоялась его встреча с президентом Владимиром Путиным.

Одна из поднятых тем - земельный вопрос: на прямую линию обратился собственник земельного участка в Псковском районе, строительство на котором оказалось вне закона. И это далеко не единичный случай.

Виктория Писукова, Андрей Удалов, Владимир Шагапов, Иван Лопаев