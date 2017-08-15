logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 

Губернатор области лично проверил, как ведутся дорожные работы в псковских дворах

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 15.08.2017 20:39

В этом году из регионального бюджета выделено шестьдесят миллионов на дворы и сто пятьдесят миллионов на дороги. Это в два раза больше, чем в прошлом. Объёмы тоже колоссальные: к примеру, из восьмидесяти псковских дворов, которые планируется отремонтировать в этом году, работы ведутся на десяти. Торопятся ли рабочие, и какие указания они получили от главы региона?

Двор по улице Мирной называют самым зелёным в военном городке. А буквально до вчерашнего дня его считали и самым разбитым. Дороги здесь не ремонтировались. А день, когда сюда пришла тяжёлая техника, жители окрестили самым спорным днём.
Не согласны жители с проектом ремонта. По плану здесь появится только асфальтированный проезд и тротуарные дорожки к подъездам. Жители просят бордюры. Но подрядчик настойчив, мол, проект есть проект. Но городскую среду формируют жители - напоминают городские власти. С просьбой прислушаться к людям, обратился уже губернатор.
Ремонт ведётся одновременно в десяти дворах. Из восьмидесяти одного. При этом, по двадцати - подрядчик ещё не известен. Главе администрации Андрей Турчак напоминает о сроках. Что касается улично-дорожной сети, то опасений у губернатора нет. Работы на улице Гражданской в самом разгаре. На эту дорогу из областного бюджета выделили почти двадцать один миллион. Пять триста ушло на Некрасова. Здесь, на новом асфальте уже появилась разметка.
Городские власти также приступают к формированию федеральной программы партии "Единая Россия" "Комфортная городская среда", которая рассчитана до двадцать второго года. Список всех объектов будет известен уже в конце две тысячи семнадцатого.

Алина Чабан, Юрий Ильин

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк