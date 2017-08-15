Губернатор области лично проверил, как ведутся дорожные работы в псковских дворах

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.08.2017 20:39

В этом году из регионального бюджета выделено шестьдесят миллионов на дворы и сто пятьдесят миллионов на дороги. Это в два раза больше, чем в прошлом. Объёмы тоже колоссальные: к примеру, из восьмидесяти псковских дворов, которые планируется отремонтировать в этом году, работы ведутся на десяти. Торопятся ли рабочие, и какие указания они получили от главы региона?

Двор по улице Мирной называют самым зелёным в военном городке. А буквально до вчерашнего дня его считали и самым разбитым. Дороги здесь не ремонтировались. А день, когда сюда пришла тяжёлая техника, жители окрестили самым спорным днём.

Не согласны жители с проектом ремонта. По плану здесь появится только асфальтированный проезд и тротуарные дорожки к подъездам. Жители просят бордюры. Но подрядчик настойчив, мол, проект есть проект. Но городскую среду формируют жители - напоминают городские власти. С просьбой прислушаться к людям, обратился уже губернатор.

Ремонт ведётся одновременно в десяти дворах. Из восьмидесяти одного. При этом, по двадцати - подрядчик ещё не известен. Главе администрации Андрей Турчак напоминает о сроках. Что касается улично-дорожной сети, то опасений у губернатора нет. Работы на улице Гражданской в самом разгаре. На эту дорогу из областного бюджета выделили почти двадцать один миллион. Пять триста ушло на Некрасова. Здесь, на новом асфальте уже появилась разметка.

Городские власти также приступают к формированию федеральной программы партии "Единая Россия" "Комфортная городская среда", которая рассчитана до двадцать второго года. Список всех объектов будет известен уже в конце две тысячи семнадцатого.



Алина Чабан, Юрий Ильин