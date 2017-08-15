Находки летнего археологического сезона обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 16 августа с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.08.2017 17:18

Заканчивается нынешний археологический сезон. Где в этом году работали археологи, что им удалось обнаружить и какие задачи они ставят на предстоящий археологический сезон? Узнаем в эфире «Стартовой площадки»!

Гость студии – археолог Сергей Степанов. Слушайте 16 августа с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47