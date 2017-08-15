С какими проблемами можно столкнуться при строительстве дома на своем участке? Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 15 августа, в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.08.2017 17:09

Жить за городом на своей земле в собственном доме. Об этом сегодня мечтают многие горожане. Реализовать же эту мечту получается далеко не у всех. И дело тут часто не в деньгах. Проблемы, с которыми сталкиваются те, кто решился построить дом на купленном участке, обсудим в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (15 августа) в 18.10 на «Радио России-Псков».