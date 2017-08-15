Земли военных городков в Пскове будут переданы муниципалитету

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.08.2017 16:40

Псков станет первым городом, где будет реализован пилотный проект Министерства обороны по передаче земли военных городков муниципалитетам. Проблема взаимоотношений городских властей и Министерства обороны затрагивает всю страну. Военные городки в запустении.

Там не ремонтируются дороги и дворы, а порой, не вывозится мусор, нет дворников. Навести порядок и помочь жителям городские власти не в праве, ведь земля военных ведомств не принадлежит муниципалитету. Вопрос военных городков в начале августа озвучил Иван Цецерский на встрече с президентом. И уже сегодня глава города рассказал губернатору, что проблема решается.

Алина Чабан