Земли военных городков в Пскове будут переданы муниципалитету

Псков станет первым городом, где будет реализован пилотный проект Министерства обороны по передаче земли военных городков муниципалитетам. Проблема взаимоотношений городских властей и Министерства обороны затрагивает всю страну. Военные городки в запустении.
Там не ремонтируются дороги и дворы, а порой, не вывозится мусор, нет дворников. Навести порядок и помочь жителям городские власти не в праве, ведь земля военных ведомств не принадлежит муниципалитету. Вопрос военных городков в начале августа озвучил Иван Цецерский на встрече с президентом. И уже сегодня глава города рассказал губернатору, что проблема решается.
Алина Чабан
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Август 2017
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