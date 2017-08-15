На 50-ти избирательных участках Пскова бюллетени будут посчитаны с помощью специальных устройств

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.08.2017 16:20

На пятидесяти избирательных участках города Пскова в Единый день голосования будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней. Об этом сегодня на заседании территориальной избирательной комиссии города Пскова сообщил ее председатель Владимир Кротов.

Об этом сегодня на заседании территориальной избирательной комиссии города Пскова сообщил ее председатель Владимир Кротов. Первоначально предполагалось обеспечить коибами две трети избирательных участков. Однако не все политические партии согласны с надёжностью такого способа подсчёта голосов. В связи с этим принято решение установить технические средства подсчёта лишь на половине участков. Напомним, в Единый день голосования десятого сентября состоятся выборы депутатов Псковской городской Думы шестого созыва.

Андрей Удалов