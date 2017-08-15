Псковские археологи рассказали о результатах работы за летний полевой сезон

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.08.2017 16:17

Сегодня археологи отмечают свой профессиональный праздник. Руководители экспедиций Псковского археологического центра провели пресс-конференцию, посвящённую летнему полевому сезону.

Исследования ведутся по нескольким направлениям. Спасательные, предваряющие новое строительство, проводятся по обеим сторонам реки Великой. В районе ТЭЦ и на прибрежной части Завеличья, в районе бывшего порта. Специальные научные раскопки уже проведены в Новосокольническом районе, на поселении эпохи викингов, возле деревни Горожане и на могильнике в Усть-Смолке. На территории городища под Новосокольниками собрана вещевая коллекция. Она насчитывает сто сорок предметов, из которых пятьдесят два - бисер и бусины различных видов. Первые результаты исследований псковские археологи представили на выставке. Среди находок есть уникальные. В частности, в районе бывшей ТЭЦ, на Мстиславском раскопе обнаружены ювелирные изделия из цветных металлов. Здесь же найдены полтора десятка "малых печатей" со знаком двузубца. Древнейший этап освоения этой территории относится к девятому-одиннадцатому векам.

Марина Михайлова