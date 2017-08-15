logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

Псковские археологи рассказали о результатах работы за летний полевой сезон

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 15.08.2017 16:17

Сегодня археологи отмечают свой профессиональный праздник. Руководители экспедиций Псковского археологического центра провели пресс-конференцию, посвящённую летнему полевому сезону.

Исследования ведутся по нескольким направлениям. Спасательные, предваряющие новое строительство, проводятся по обеим сторонам реки Великой. В районе ТЭЦ и на прибрежной части Завеличья, в районе бывшего порта. Специальные научные раскопки уже проведены в Новосокольническом районе, на поселении эпохи викингов, возле деревни Горожане и на могильнике в Усть-Смолке. На территории городища под Новосокольниками собрана вещевая коллекция. Она насчитывает сто сорок предметов, из которых пятьдесят два - бисер и бусины различных видов. Первые результаты исследований псковские археологи представили на выставке. Среди находок есть уникальные. В частности, в районе бывшей ТЭЦ, на Мстиславском раскопе обнаружены ювелирные изделия из цветных металлов. Здесь же найдены полтора десятка "малых печатей" со знаком двузубца. Древнейший этап освоения этой территории относится к девятому-одиннадцатому векам.

Марина Михайлова

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк