Андрей Турчак: «Люди не должны страдать по вине чиновников»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.08.2017 15:22

Вопросы жителей Псковской области, присланные на прямую линию президента, должны решить в кратчайшие сроки. Заявил сегодня на заседании областной администрации губернатор Андрей Турчак. Одна из поднятых проблем касалась как раз земельного вопроса в Псковском районе, где случаи, когда людям продают участки под строительство, а потом выясняется, что строить жильё на этих землях по разным причинам нельзя, подозрительно часты.

Сегодня в ходе заседания губернатор поручил разобраться с проблемами на местном уровне, без привлечения Генеральной прокуратуры. В частности, решить обращение одного из жителей Тямшанской волости Псковского района, который приобрёл земельный участок, получив на это все разрешающие документы. Однако сейчас прокуратура пытается выселить семью из дома, построенного на этом участке, ссылаясь, что это земли лесного фонда. Также сегодня на заседании обсуждался вопрос заработной платы медицинских работников. Согласно приказу Министерства труда, у части медперсонала изменён квалификационный уровень, что повлияет на заработную плату. У некоторых работников она станет выше, у некоторых, в частности у фельдшеров-лаборантов оклады снижаются. Однако, губернатор подчеркнул, что в Псковской области зарплата медицинских работников ни в коем случае не должна уменьшиться по сравнению с прошлым годом. А это значит, конкретно к должности фельдшера-лаборанта будет применена местная компенсация, чтобы сохранить уровень зарплаты на прежнем уровне.

Виктория Писукова, Владимир Шагапов