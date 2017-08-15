Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.08.2017 15:19

В Псковской области работает мобильная приемная президента России под руководством начальника Управления президента по научно-образовательной политике Инны Биленкиной. Это новая форма работы с обращениями граждан, в рамках которой представители администрации президента выезжают в регионы и лично встречаются с людьми, приславшими свои жалобы в адрес первого лица государства. Сегодня было рассмотрено шесть таких обращений, а также обсуждался один из самых острых вопросов регионального здравоохранения - кадровый.

Именно он находится на контроле Президента. Речь шла как о создании на базе ПсковГУ факультета "Лечебное дело". Как сообщили на заседании, прием абитуриентов начнется уже в следующем учебном году. Так и о создании базовой кафедры Санкт-Петербургского медуниверситета на базе Псковской областной клинической больницы. При этом решение проблемы кадрового дефицита квалифицированных медиков на селе, уточнила Инна Биленкина, должно затрагивать не только сугубо медицинскую сферу, но быть комплексным. А это - приемлемые условия для молодежи.

Светлана Константинова