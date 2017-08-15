Почти десять семей не могут построить дома на собственных участках из-за формальных препятствий

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.08.2017 12:09

Около десяти семей, купивших землю в Логозовской волости Псковского района, не могут строиться на своих участках. Дело в том, что в генплане волости участки включены в границы населённого пункта, а в кадастровой карте земли относятся к категории сельхозназначения. Привести документы к единообразию люди пытаются уже несколько лет, но пока ничего не выходит.

Они засыпали подъезд к участку, подвели электричество, но дом у Антоновых так и остался в мечтах! В подобной ситуации - около десятка семей. Все купили земли сельхозназначения в Логозовской волости в 2012-2013 годах. Собирались строиться здесь. Обратились в администрацию с просьбой включить участки в границы населенных пунктов. В феврале 2014 года новый генплан волости был принят, но лишь на местном уровне. А согласно федеральному закону перевод земель считается официально состоявшимся только после внесения изменений в Единый государственный реестр налогоплательщиков. При этом в Росреестр должны быть предоставлены в том числе и специальные карта-планы, выполненные в электронном виде. И вот тут-то у тех, кто хотел строить дома, начались проблемы. Чтобы официально изменить документы, чтобы в кадастровом паспорте и свидетельстве о государственной регистрации собственности было "земли населенного пункта" как категория необходимо наличие электронных файлов, xml-формат файлов. В 2014 году специалистов для создания карта-планов в формате xml должна была искать администрация Логозовской волости. Глава с этим делом тянула. И лишь после нескольких судов, которые обязали волостные власти найти подрядчика, был заключен контракт на выполнение работ. Но сделанный карта-план не приняли в администрации области и Росреестре из-за многочисленных неточностей. Дорабатывать документ подрядчик не стал, и в 2016 году контракт расторгли. А ещё годом ранее, как выяснили люди, и полномочия по поиску организации для выполнения карта-плана от администрации волости перешли к областному комитету по экономическому развитию и инвестиционной политике. Пока непосредственно созданием электронного документа никто не занимается, отчаявшиеся люди даже подумывают от своего имени нанять кадастрового инженера. Кстати, это, отметили в Росреестре, не запрещено. Правда, стоимость выполнения таких работ, конечно, неподъёмна. Проблема и в том, отметила представитель комитета по экономическому развитию Инна Антониади, что на момент принятия бюджета этого года, контракт между волостью и подрядной организацией действовал. Предполагалось, что он будет выполнен, поэтому дополнительные средства на создание карта-плана не заложены. Единственный резерв сейчас - пятьсот тысяч, что поручил выделить на решение проблемы губернатор Андрей Турчак, после того, как пострадавшие люди пришли к нему на прием. Сейчас эти деньги получены комитетом. Правда, когда конкретно работы по созданию карта-плана все-таки будут начаты, в комитете ответить затруднились: процедура согласования техзадания не завершена. А значит, сколько ждать ещё людям возможности строиться на купленных участках, тоже не известно.

Виктория Парфёнова, Юрий Ильин, Кирилл Мосин