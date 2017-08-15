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Грубые нарушения правил использования земель сельхозназначения выявлены в Стругокрасненском районе

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Категория: Вести-Псков
Создано 15.08.2017 12:03

Грубые нарушения правил использования земель сельхозназначения выявил Россельхознадзор в Стругокрасненском районе. На участке вблизи деревни Горушка идёт активное строительство опор линии электропередач. При этом территория, на которой ведутся работы, не переведена в статус промышленных земель.

Кроме того, специалист управления установил такие серьёзные нарушения, как захламление участка ветками и корнями деревьев и уничтожение плодородного слоя тяжёлой землеройной техникой. Собственник земли - администрация Марьинской волости. По информации управления Россельхознадзора, участок передан в аренду компании из Санкт-Петербурга. А вот в Дновском районе сейчас устанавливают собственника земель сельхозназначения, превращённых в свалку. Здесь Россельхознадзор провёл проверку по жалобе местной жительницы. На площади более чем в половину гектара складировался кустарник и корневая система деревьев. Как установили специалисты, сюда их вывозила компания, проводившая дорожные работы в районе. Теперь виновники обязаны убрать свалку и выплатить штраф.

Ирина Коваленко

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