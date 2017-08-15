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Мошенники под видом пожарных навязывают псковичам дорогостоящие услуги

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Категория: Вести-Псков
Создано 15.08.2017 11:48

Осторожно, мошенники! В этот раз они обманывают не только пенсионеров, но и молодёжь. Так называемое "социальное мошенничество" снова активизировалось в Псковской области. В этот раз, в квартиры просятся лже-пожарные. Они навязывают установку дымовых извещателей за пятнадцать тысяч рублей. Когда их реальная стоимость от двухсот рублей. В Интернете эти приборы можно заказать и вовсе за сто пятьдесят.

Установить их можно самостоятельно или довериться специализированной организации, у которой есть лицензия и вся необходимая документация. В полицию ещё весной начали поступать звонки от обеспокоенных жителей Великих Лук, теперь же пожарные-мошенники появились в Пскове. В последний раз их видели во дворах улицы Рокоссовского. В МЧС предупреждают, что не оказывают платные услуги, такие, как чистка дымоходов, вентиляции, замена электрической проводки и установка противопожарной сигнализации. И напоминают, как отличить настоящего сотрудника Государственного пожарного надзора от злоумышленника: жетон пожарного надзора должен быть с правой стороны. Служебное удостоверение с фото, печатью и должностью инспектора.

Алина Чабан

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