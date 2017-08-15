Энергоснабжение на юге области, пострадавшем от урагана, восстановлено в полном объёме

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.08.2017 11:41

Энергоснабжение на юге области, пострадавшем от стихии в начале месяца, восстановлено в полном объёме. Пятого августа около четырёх часов дня из-за усиления ветра без электричества в Себежском районе остались почти пятьсот человек в тридцати двух населённых пунктах. Были повреждены шестьдесят опор линий электропередач.

Надежда Прыгина