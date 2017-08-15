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Энергоснабжение на юге области, пострадавшем от урагана, восстановлено в полном объёме

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Категория: Вести-Псков
Создано 15.08.2017 11:41

Энергоснабжение на юге области, пострадавшем от стихии в начале месяца, восстановлено в полном объёме. Пятого августа около четырёх часов дня из-за усиления ветра без электричества в Себежском районе остались почти пятьсот человек в тридцати двух населённых пунктах. Были повреждены шестьдесят опор линий электропередач.

Надежда Прыгина

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