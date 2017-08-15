logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

Лариса Васильева возглавит Государственный комитет по имущественным отношением Псковской области

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 15.08.2017 11:39

Нового председателя комитета на заседании администрации региона сегодня представил губернатор Андрей Турчак. Он отметил, Лариса Васильева не нуждается в особой презентации, потому как долгое время возглавляла Территориальное управление Росимущества по Псковской области и знает все проблемы в имущественной сфере.

Прежний председатель комитета Людмила Гребнева покинула пост в связи с выходом на пенсию. Сегодня на заседании администрации подведут итоги работы областного Комитета по природопользованию. Кроме того, обсудят изменения в положение об оплате труда работников медицинских организаций и в программу развития транспортной системы. Также в повестке дня обсуждение соцподдержки обучающихся, проживающих в сельской местности, и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Подробнее в следующих выпусках «Вестей».

Надежда Прыгина

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Kinza
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк